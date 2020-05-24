Рейтинг правительства Японии снизился до 27%

Рейтинг поддержки японского правительства премьер-министра Синдзо Абэ всего за три недели обвалился до показателей 2017 года, с 40 до 27%. Недовольство действиями кабмина высказали 64% опрошенных японцев, в апреле их было меньше — 45%.

Исследование провели газета Mainichi и Центр исследований социальных опросов. Количество респондентов не указано.

Кризис доверия правительству вызвали громкие скандалы, грянувшие в последнее время в Японии. В частности, жителей страны разочаровало поведение начальника Токийской государственной прокуратуры Хирому Курокавы. Он позволил себе нарушить режим карантина и подал в отставку, но правительство ее отклонило. 52% японцев посчитало, что он сделал правильно. Они заподозрили, что Синдзо Абэ решил оставить на высокой должности близкого ему человека. Такое мнение высказали 47% респондентов.

Помимо этого, 38% опрошенных высказались против повышения пенсионного возраста до 65 лет. Этот проект поддерживает кабинет Абэ, но правительство согласилось отложить решение вопроса до нормализации обстановки с COVID-19.

На днях глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что если токийская Олимпиада не состоится в 2021 году, то будет отменена совсем. Он подчеркнул, что нельзя все время переносить дату Игр, так как у спортсменов должна быть определенность.