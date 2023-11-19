19 ноября 2023, 05:28
Байден назвал полезными для мира конфликты в Газе и на Украине
Байден: конфликт Украине и обострение в Газе обернутся прогрессом для мира
Конфликт на Украине и обострение на Ближнем Востоке обернутся «огромным прогрессом». Об этом заявил американский лидер Джо Байден в материале для The Washington Post.
«Когда столько насилия и страданий на Украине, в Израиле, Газе и многих других местах, бывает сложно представить, что иное возможно. Но мы никогда не должны забывать уроков времени и нашей истории: из большой трагедии и потрясения может получиться огромный прогресс», — заявил глава Штатов.
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По словам Байдена, Америке нельзя терять решимости, страна должна добиваться намеченных целей и власти проведут такую стратегию «на Ближнем Востоке, в Европе и по всему миру».
Ранее президент Штатов рассказал, почему его государство помогает Украине. По его словам, таким образом оно ограждает американских военных от прямого участия в конфликте. Он также отметил, что помощь украинской стороне входит не только в интересы США, но и в интересы «всего мира».
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