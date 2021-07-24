Рейтинг Байдена упал до 50%

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена впервые с момента его вступления в должность опустился до 50%. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела социологическая служба Института Гэллапа.

Согласно результатам исследования, 45% жителей Соединенных Штатов не одобряют деятельность Байдена на посту главы Американского государства, а 5% респондентов не сформировали мнения по этому вопросу. Получается, что работу лидера США поддерживают только 50% опрошенных. Это на 6% меньше по сравнению с показателями июня.

Июльский рейтинг стал самым низким за все время президентства Байдена. По данным аналитиков, рейтинг Байдена менялся в зависимости от политических пристрастий опрошенных. Около 90% американцев, которые поддерживают Демократическую партию, отозвались о действующем президенте положительно. От республиканцев трудно было ждать какого-либо одобрения в его адрес. Опрос показал, что Байден симпатичен только 12% сторонников этой партии.

Ранее Байден заявил, что впервые себя почувствовал президентом Соединенных Штатов во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.