Байден признался, что впервые почувствовал себя президентом на встрече с Путиным

Президент США Джо Байден спустя месяц после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным рассказал о своих чувствах, которые тогда у него возникли. По словам Байдена, только тогда он в полной мере осознал себя президентом.

О своих эмоциях во время саммита в Женеве Байден рассказал во время встречи с общественностью в городе Цинциннати, сообщил телеканал CNN.

«Сидя напротив Путина, я почувствовал, что он понимает, кем я являюсь, а я понимаю, кто он такой. Я впервые почувствовал, что нахожусь в администрации, которая является лидером свободного мира», — признался политик.

Также Байден заявил, что Путин, как и лидер Китая Си Цзиньпин, по его мнению, придерживаются автократии.

Первая очная встреча Путина и Байдена прошла 16 июня. После переговоров стороны заявили, что Россия и США будут вести диалог по стратегической стабильности, проводить консультации по кибербезопасности, заключать договоренности по обмену заключенными и контролю над вооружениями.

В начале июля президенты провели телефонный разговор, обсудив поставки гуманитарной помощи Сирии от ООН, а также международные кибератаки со стороны якобы российских хакеров.