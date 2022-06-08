В США признали, что инфляция пожирает американскую мечту

Высокая инфляция буквально сжирает американскую мечту, из-за чего жители США чувствуют крайний пессимизм. Такое мнение высказал телеведущий Стюарт Варни в эфире Fox Business.

«Мы попали в инфляционную спираль. Я такого никогда не видел. Я помню инфляцию конца 1970-х, но такого не было никогда. Что меня поражает — так это то, с какой скоростью растут цены. Поэтому я и назвал этот процесс „спиралью“. Именно по этой причине американцы нервничают. Когда это закончится?» — задался он вопросом.

Варни считает, что американцы из-за инфляции настроены очень пессимистично, они недовольны и боятся. По данным опроса The Wall Street Journal, 38% в Штатах признались, что стали жить хуже. По мнению ведущего, это произошло за полтора года президентства Джо Байдена.

«Инфляция пожирает „американскую мечту“: половина респондентов считает, что шансов на улучшение условий жизни у них мало. Сказать, что настроения царят не самые благостные, — это еще слабо сказано», — сказал Варни.

Телеведущий добавил, что прирост инфляции не уменьшается, цена галлона (3,785 литра) бензина растет на 4-5 центов (около трех рублей. — прим. ред.) каждый день, но власти только разводят руками.

Варни сделал прогноз, что к концу недели стоимость бензина поднимется до пяти долларов в половине штатов, также он предрек веерное отключение электричества.