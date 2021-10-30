Регулятор США разрешил прививать вакциной Pfizer детей 5-11 лет

В США одобрили применение вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Исследования показали эффективность вакцины на уровне 90,7%.

Решение приняло Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при министерстве здравоохранения и социальных служб США, объявив об этом на пресс-конференции. Ее трансляцию вели на YouTube-канале регулятора.

«FDA разрешило экстренное применение вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech для детей 5-11 лет», — уточнили в ведомстве.

У указанный возрастной группы, уточнили в FDA, иммунный ответ на вакцину оказался сравнимым с показателями людей 16-25 лет. Эффективность вакцины, как показали исследования, составила 90,7%.

Клинические рекомендации, связанные с решением регулятора, обсудят в Центрах по контролю заболеваний США на следующей неделе.

Привить вакциной Pfizer-BioNTech планируют порядка 28 миллионов школьников младшего возраста.