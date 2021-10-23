Pfizer заявила об эффективности на 90% своей вакцины для детей

В результате исследования, проведенного компанией Pfizer, выяснилось, что производимая ею вакцина против COVID-19 показала эффективность на 91% в качестве профилактической меры для детей 5-11 лет. В США рассматривают возможность открытия вакцинации этой возрастной группы.

Как сообщило The Associated Press, кампания может начаться уже в ноябре. Если контролирующие органы разрешат, уже к Рождеству дети будут защищены от инфекции. Речь идет о примерно 28 миллионах школьников младшего возраста.

В исследовании Pfizer приняли участие 2268 детей в группе от 5 до 11 лет. Он получили две прививки с разницей в три недели, либо плацебо, либо низкую дозу вакцины. Каждая доза составляла одну треть от количества, даваемого подросткам и взрослым.

Ожидается, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) немного позже опубликует свой собственный обзор данных о безопасности и эффективности вакцины. Если оно примет положительное решение, Центр по контролю и профилактике заболеваний окончательно решит, кто получит прививки.

Вакцины Pfizer уже разрешены для всех американских детей в возрасте 12 лет и старше, Педиатры и многие родители с нетерпением ждут появления препарата для детей младшего возраста. Более 25 тысяч врачей уже подали заявки на его получение.

Компания Moderna также проводит испытания прививок среди детей младшего школьного возраста. Pfizer и Moderna исследуют влияние вакцин на детей младшего возраста, вплоть до шестимесячного возраста. Результаты ожидаются уже в этом году.

По мнению экспертов центра «Вектор», вакцинация приобрела особую значимость и стала коллективным благом. Она помогает привитому человек защитить тех, кому вакцинация противопоказана. В особенности, детей.