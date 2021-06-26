Регулятор США назвал новый побочный эффект вакцин Pfizer и Moderna

Риск воспаления сердечной мышцы добавили в США в список предупреждений к вакцинам от коронавируса Pfizer и Moderna. По данным фармацевтического регулятора страны (FDA), вероятность получить миокардит и перикардит особенно возрастает после получения второй дозы препаратов.

Информация об этом появилась на сайте FDA. Регулятор указал, что изменил информационные бюллетени для пациентов и поставщиков медицинских услуг Moderna и Pfizer/BioNTech от коронавируса из-за возможного повышенного риска воспаления сердечной мышцы (миокардит) и воспаления ткани, окружающей сердце (перикардит) после вакцинации.

По данным FDA, в США были применены 300 млн доз вакцин Pfizer и Moderna. После этого было зарегистрировано около 1,2 тыс. случаев миокардита и перикардита. Чаще всего их выявляли у молодых мужчин.

Регулятор посоветовал пациентам сразу же обратиться за медицинской помощью, если они почувствуют боль в груди, ощущение учащенного сердцебиения, трепетания, стука сердца или одышку.

О проблемах с сердцем у подростков, которые привились вакцинами Moderna и Pfizer/BioNTech, стало впервые известно еще в конце мая.