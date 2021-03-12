Регулятор ЕС предложил расширить список побочных эффектов вакцины AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало включить острые аллергические реакции в список потенциальных побочных эффектов вакцины AstraZeneca. Об этом сообщило РИА «Новости».

Применение вакцины от коронавируса AstraZeneca уже приостановили в девяти европейских странах. Причиной стали сообщения об образовании тромбов у пациентов. Заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников рассказал «360», что теоретически вакцина может вызвать такие симптомы и повторять осложнения, характерные для заражения самим коронавирусом.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее рассказал, что европейские пациенты, умершие от тромбозов после введения вакцины AstraZeneca, находились в группе риска этого заболевания. Мясников подчеркнул, что говорить о смертельной опасности прививки AstraZeneca нельзя, однако при этом добавил, что ни одна вакцина не может быть на 100% безопасна, сообщило Ura.ru.

Использование вакцины AstraZeneca между тем приостановили и в Болгарии, написала «Газета.ru».