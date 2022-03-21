Регистрацию белорусских лекарств запретили на Украине

Украинский Минздрав запретил выдавать регистрационные удостоверения лекарственным средствам белорусского производства. Это следует из указа № 503 от 19 марта, который размещен на сайте ведомства.

«Министерство здравоохранения запретило применение на территории Украины 39 лекарственных средств», — сказано в документе, фрагмент которого привело РИА «Новости».

Из государственного реестра лекарственных средств Украины исключены будут такие препараты, как «Арпефлю», «Ацецекс», «Рибоксин» и другие.

Запрет распространяется на те препараты, которые выпускают фирмы с юридическим адресом или местом производства в Белоруссии. Уже ввезенные на Украину лекарства, как отмечается в заявлении, можно продавать и использовать до окончания их срока годности.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заверил россиян, что проблем с лекарственными препаратами в стране не будет. Он также призвал жителей страны не делать больших запасов медикаментов. Также, по его словам, не будет резкого скачка цен на лекарства, поскольку в РФ действует закрепленное нормативное регулирование цен.