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    21 марта 2022, 05:45

    Регистрацию белорусских лекарств запретили на Украине

    Минздрав Украины запретил выдавать регистрационные удостоверения лекарствам из Белоруссии

    Валерия Шафирко

    Украинский Минздрав запретил выдавать регистрационные удостоверения лекарственным средствам белорусского производства. Это следует из указа № 503 от 19 марта, который размещен на сайте ведомства.

    «Министерство здравоохранения запретило применение на территории Украины 39 лекарственных средств», — сказано в документе, фрагмент которого привело РИА «Новости».

    Из государственного реестра лекарственных средств Украины исключены будут такие препараты, как «Арпефлю», «Ацецекс», «Рибоксин» и другие.

    Запрет распространяется на те препараты, которые выпускают фирмы с юридическим адресом или местом производства в Белоруссии. Уже ввезенные на Украину лекарства, как отмечается в заявлении, можно продавать и использовать до окончания их срока годности.

    Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заверил россиян, что проблем с лекарственными препаратами в стране не будет. Он также призвал жителей страны не делать больших запасов медикаментов. Также, по его словам, не будет резкого скачка цен на лекарства, поскольку в РФ действует закрепленное нормативное регулирование цен.