Мурашко призвал россиян не закупать лекарства впрок

Проблем с лекарственными препаратами в России не будет, жителям не нужно делать больших запасов медикаментов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Компании также подтвердили поставку медикаментов в Россию. Закупаться ими на несколько месяцев не нужно», — заявил он.

Министр добавил, что также не будет резкого скачка цен на лекарства, поскольку в России действует закрепленное нормативное регулирование цен.

Ранее россиян предупредили, что цены на лекарства вырастут до 25%, поскольку оптовые организации подняли стоимость закупок.

При этом останется прежней стоимость жизненно необходимых лекарств, поскольку она фиксированная. К таким препаратам относится 800 международных непатентованных наименований.