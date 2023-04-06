Мир 06 апреля 2023, 09:47 Редкое заболевание крови нашли у попавшего в больницу Берлускони — СМИ Corriere della Sera: серьезное заболевание крови нашли у экс-премьера Берлускони РИА «Новости»

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У лидера партии «Вперед, Италия» и бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони, которого госпитализировали накануне, обнаружили серьезное заболевание крови. Об этом написала газета Corriere della Sera.

«Именно оно стало причиной его предыдущей госпитализации: таким образом это было не только плановое обследование, но и необходимое лечение», — сказано в материале.

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Издание утверждает, что мучащие политика боли и пневмония являются осложнениями, возникшими в ослабленном организме. Агентство Reuters со ссылкой на источник написало, что врачи диагностировали у Берлускони лейкемию.

Ранее стало известно, что 86-летний Берлускони опять оказался в больнице San Raffaele, причиной якобы стали проблемы с сердечно-сосудистой системой. Медики зафиксировали у него проблемы с дыханием. Данную информацию подтвердил национальный координатор партии «Вперед, Италии» и вице-премьер Антонио Таяни. По его словам, экс-премьер в сознании и может разговаривать.