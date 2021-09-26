Началу прокачки газа по «Северному потоку — 2» угрожает партия «Зеленых», которая может обнаружить рядом с трубопроводом семейство редких ящериц. Об этом сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил в интервью Lenta.ru.

Попытки «Зеленых» помешать реализации проекта не стали сюрпризом, однако им так и не удалось предотвратить завершение строительства, указал политик. Теперь остается понять, удастся ли «Северный поток — 2» с таким же успехом ввести в эксплуатацию.

«Я буду настроен скептически до тех пор, пока по трубопроводу не пойдет первый газ», — признался он.

Хрупалла не исключил, что «Зеленые» могут обнаружить рядом с газовой трубой «семейство редких ящериц». И тогда под предлогом защиты животных будут требовать остановить его ввод в эксплуатацию.

Ранее немецкая партия «Союз-90 — Зеленые» выступила против запуска газопровода «Северный поток — 2». Член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт раскритиковал такую позицию. Парламентарий напомнил, что Германия не может обойтись без газа, а хранилища заполнены уже на 70%.