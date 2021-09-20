Немецкая партия «Союз 90/Зеленые» продолжает активно выступать против газопровода «Северный поток — 2», хотя Германия в целом видит позитивную коммерческую сторону проекта. О противодействии со стороны партии сообщил «РИА Новости» член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт.

«Одно дело говорить и кукарекать об этом, когда ты в оппозиции, а другое — когда ты находишься в ситуации, когда ты несешь ответственность», — сказал он.

Политик отметил, насколько важно отапливать детские сады и школы, обеспечить теплом и электричеством предприятия, и все это — задачи власти Германии. Гердт уверен, что страна не сможет обойтись без газопровода, и возможно, партия «Зеленые» скоро более трезво посмотрит на ситуацию.

Гердт подчеркивает, что хранилища энергоресурсов в Германии на данный момент заполнены только на 70%. Если учесть, что после пандемии необходимо восстанавливать промышленность, в стране скоро может обнаружиться дефицит газа.

Тем временем, на Украине предлагают создать коалицию с другими странами, чтобы доказать: после ввода в эксплуатацию газопровода «Газпром» станет монополистом, а это противоречит законом ЕС.