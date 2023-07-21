Мир 21 июля 2023, 18:55 Редкая болезнь девочки из Британии вынудила родителей повесить замки на холодильник Daily Mirror: девочка из Британии страдает от неутолимого голода из-за редкого заболевания Unsplash

Читать 360tv в

Девочка из британского города Трун испытывает жажду к еде и неутолимый голод из-за редкого заболевания. Об этом сообщила газета The Daily Mirror.

Иона Аулд столкнулась с синдромом Прадера-Вилли. Из-за болезни у нее развилась сильная тяга к пище, которую можно сравнить с наркотической зависимостью. С каждым годом ей становится сложнее контролировать себя.

Реклама

Родители 15-летнего подростка рассказали, что Илона начала просыпаться по ночам, чтобы найти еду. Из-за этого родственники повесили замки на шкафы и дверцы холодильника.

Отец Ионы решил вплавь пересечь пролив Ла-Манш, чтобы собрать средства для исследования редкого заболевания.

Синдром Прадера-Вилли проявляется у детей с рождения и вызывает физические отклонения. Самым частым симптомом становится постоянное чувство голода.

Рост заболеваемости синдромом Гийена-Барре вынудил президента Перу Дину Болуарте ввести режим ЧС на три месяца. В стране зарегистрировали 103 случая заражения.