21 июля 2023, 18:55
Редкая болезнь девочки из Британии вынудила родителей повесить замки на холодильник
Daily Mirror: девочка из Британии страдает от неутолимого голода из-за редкого заболевания
Девочка из британского города Трун испытывает жажду к еде и неутолимый голод из-за редкого заболевания. Об этом сообщила газета The Daily Mirror.
Иона Аулд столкнулась с синдромом Прадера-Вилли. Из-за болезни у нее развилась сильная тяга к пище, которую можно сравнить с наркотической зависимостью. С каждым годом ей становится сложнее контролировать себя.
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Родители 15-летнего подростка рассказали, что Илона начала просыпаться по ночам, чтобы найти еду. Из-за этого родственники повесили замки на шкафы и дверцы холодильника.
Отец Ионы решил вплавь пересечь пролив Ла-Манш, чтобы собрать средства для исследования редкого заболевания.
Синдром Прадера-Вилли проявляется у детей с рождения и вызывает физические отклонения. Самым частым симптомом становится постоянное чувство голода.
Рост заболеваемости синдромом Гийена-Барре вынудил президента Перу Дину Болуарте ввести режим ЧС на три месяца. В стране зарегистрировали 103 случая заражения.
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