Здоровье 10 июля 2023, 07:52 Рост заболеваемости синдромом Гийена-Барре вынудил власти Перу на три месяца ввести режим ЧС Президент Перу Болуарте ввела режим ЧС из-за вспышки заболеваемости синдромом Гийена-Барре Unsplash

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Общенациональный режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения ввели в Перу из-за роста числа заболевших синдромом Гийена-Барре. Указ президента Дины Болуарте опубликовало издание El Peruano.

С начала 2023 года по состоянию на 23 июня в стране зарегистрировали 103 случая заболевания, среднемесячный прирост составил около 20 случаев. Это меньше, чем до вспышки заболеваемости 2019 года, но в период с 11 и 17 июня прирост инфицированных увеличился. Больше всего случаев синдрома Гийена-Барре диагностировали в Лиме, Ла-Либертад, Кахамарке, Пьюре и других населенных пунктах.

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Особый режим ввели на 90 дней. За это время органы здравоохранения закупят пять тысяч ампул иммуноглобулина, которых хватит на два года бесплатного лечения. Дорогие препараты не вносили в список жизненно важных лекарств, поэтому в обычное время их не могли приобретать в нужном количестве.

В ЮАР в 2022 году умер пациент с синдромом Гийена-Барре. Врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок назвал это заболевание редким, за 40 лет практики он столкнулся с ним всего трижды.