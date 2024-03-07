Мир 07 марта 2024, 20:41 Red Bull отстранил сотрудницу, обвинившую Хорнера в неподобающем поведении Telegraph: обвинившую Хорнера сотрудницу Red Bull отстранили от работы IMAGO/FREDERIC LE FLOC H / Global Look Press

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Сотрудницу команды «Формулы-1» Red Bull, выдвинувшую обвинения против руководителя Кристиана Хорнера, отстранили от работы. Об этом сообщил The Telegraph.

Представитель Red Bull отказался комментировать решение и назвал это внутренним вопросом команды.

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Расследование по обвинению в неподобающем поведении завершилось в конце февраля. Хорнер остался на своем посту после того, как с него сняли обвинения.

В середине февраля нидерландская газета сообщила, что подчиненная Хорнера обвинила его в домогательствах. Она заявила, что руководитель присылал ей сообщения сексуального характера. В деле разбирались независимые юристы.