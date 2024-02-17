Мир 17 февраля 2024, 19:04 Подчиненная обвинила главу Red Bull Хорнера в домогательствах De Telegraaf: глава Red Bull Хорнер вел с сотрудницей интимную переписку Panoramic / Global Look Press

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Одна из подчиненных руководителя команды «Формулы-1» Red Bull Кристиана Хорнера обвинила его в домогательствах. Об этом сообщила De Telegraaf.

По данным нидерландской газеты, глава Red Bull отправлял свой сотруднице сообщения сексуального характера. После этого 50-летний Хорнер предложил девушке заплатить 650 тысяч фунтов за молчание.

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Команда Red Bull сейчас проводит независимое расследование. Клуб пригласил юриста, который разберется в деле.

Кристиан Хорнер занял должность руководителя Red Bull в 2005 году. Под его руководством команда шесть раз победила в Кубке конструкторов (2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023 годы). Также пилоты Red Bull семь раз становились чемпионами «Формулы-1».

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