Речь Зеленского об СССР в Великой Отечественной назвали оскорбляющей память дедов

Кремль категорически не согласен с высказыванием Владимира Зеленского о причастности СССР к началу Второй мировой войны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента отметил, что своими словами Зеленский выразил солидарность с той позицией, которая является оскорбительной для миллионов россиян. Он добавил, что многие отцы и деды отдали свои жизни за освобождение Европы и, в частности, Польши от фашизма. Песков считает, что заявление президента Украины вряд ли разделяют многие его соотечественники, чьи родные также воевали против гитлеровской Германии.

«Поэтому мы не приемлем этого заявления, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее высказывание Зеленского раскритиковала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она считает, что вместе с польским президентом украинский лидер решил показать миру «урок махровой русофобии».

Владимир Зеленский во время своей поездки в Польшу заявил, что Советский Союз косвенно виноват в начале Второй мировой войны. Таким образом президент Украины поддержал мнение своего польского коллеги Анджея Дуды.