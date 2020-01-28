«Перед дедом не стыдно?» Поклонская нашла у Зеленского «сдвиг по фазе» из-за русофобии

«Что-то у него случился сдвиг по фазе… Вместе с польским президентом он решил показать миру „урок махровой русофобии“ — обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и холокоста. Про поляка и говорить нечего — у него давно мозги выжжены нацизмом», — заявила Поклонская.

По ее словам, следует напомнить правду жизни. А она такова. Более трех лет подряд в годы войны фашисты насиловали украинскую землю, оккупировав ее. Украина потеряла пятую часть населения: погибли, по разным оценкам, от восьми до 10 миллионов человек.

«Каждый шестой боец Красной армии был украинцем», — заявила бывший прокурор Крыма.

Поклонская сказала, что благодаря советским солдатам были освобождены лагеря смерти, которые создали нацисты. А вот отряды Бандеры, Шухевича и других «гитлеровских агентов», которых подняли на знамена современные боевики на Украине, как раз и устроили резню евреев и русских на территории Украины.

«Самые страшные казни, грабежи, изнасилования — вся эта кровь нашей истории стекает с флагов нынешних боевиков, ставших их потомками. Списать холокост на Советский Союз? До такого даже выкормыши Майдана не додумались», — заметила Поклонская.

Она напомнила, что от Зеленского на Украине ждут мира, а вот бандам Порошенко место в тюрьме. Заявления вроде сделанного в Польше от Зеленского никто не ожидал, добавила депутат.

«Владимир Александрович, ваш дед — командир минометного взвода — в 1944 году получил два ордена Красной Звезды, войну закончил лейтенантом. Вам перед дедом не стыдно?» — задалась вопросом Поклонская.

Незадолго до этого Поклонская обратилась к Зеленскому с теплым поздравлением по случаю дня рождения украинского президента. В своем проникновенном заявлении Поклонская предложила свою кандидатуру на пост посла России на Украине, заметив, что они вместе с юбиляром вместе смогут одолеть националистов, которые сегодня задают политический тон в стране. Президенту Украины 25 января 2020 года исполнилось 42 года. Уроженке Луганщины Поклонской в марте этого года исполнится 40.