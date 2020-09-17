Ребенок с двумя головами родился в Мьянме

Двухголовый младенец появился на свет в Мьянме. Сейчас ребенок находится в реанимации под наблюдением врачей, при этом чувствует он себя хорошо.

Мальчик с двумя головами родился 16 сентября, пишет Myanmar Times. Роды 29-летней Санды Мьин прошли в больнице одного из районов Нейпьидо. По словам сотрудника больницы Таткона Ю Тун Туна, младенец появился на свет на восьмом месяце беременности.

«Когда врачи осмотрели роженицу, они обнаружили, что голова ребенка застряла в ее тазу. При этом не было никаких признаков аномалии. Так как у матери уже есть заболевание, ей было необходимо сделать кесарево сечение», — рассказал медик.

Новорожденного сразу же отправили в реанимацию. Врачи осмотрели его и подтвердили, что состояние здоровья у него хорошее. Вес малыша — 2,5 килограмма. По словам сотрудника больницы, ребенка нельзя отнести к сиамским близнецам. У мальчика оказался один набор органов, а у сиамских близнецов обычно бывает два комплекта внутренностей. Тун Тун подчеркнул, что новорожденному необходимо специальное наблюдение.