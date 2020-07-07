Скончались самые пожилые сиамские близнецы в мире

Братья появились на свет 28 октября 1951 года. У близнецов была сросшаяся брюшная полость и один пищеварительный тракт, прямая кишка и половой орган. Однако у каждого было по сердцу, желудку, паре рук и ног. Когда сиамским близнецам исполнилось по три года, отец решил брать их на гулянья.

«Ронни и Донни, когда были детьми, участвовали в балаганах и все заработанные средства отдавали семье, чтобы прокормить своих девятерых братьев и сестер», — процитировал их брата Джима Гейлиона сайт kp.ru.

Они ездили по Северной Америке, где публике демонстрировались «живые, собственной персоной сиамские близнецы Гейлионы». Родственник подчеркнул, что «их там принимали, как настоящих рок-звезд». Ронни и Донни закончили свою карьеру в индустрии развлечений в 1991 году и жили одни до 2010 года. Позже у них начались проблемы со здоровьем, и брат Джим забрал их жить к себе.

В 2014 году перед 63-летием братьев их объявили самыми старыми сиамскими близнецами в мире. Они побили рекорд Чанга и Инга Банкеров, которые были первыми известными на Земле сиамскими близнецами. Брат рассказал, что они были очень взволнованы такой новостью. Близнецы постоянно говорили об этом и даже отмечали дни на календарях. В год, когда они установили рекорд, Ронни заявил, что они с Донни мечтали об этом с малых лет.

Братья жили с Джимом и его женой почти до самой смерти. В среду, 1 июля, их отправили в хоспис.