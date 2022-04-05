Ребенок пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Один ребенок пострадал в результате обстрела жилых домов в Ленинском районе Донцека. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР. Обстрел велся со стороны украинских войск.

«Вооруженные формирования Украины обстреляли мирные дома в Донецке. В результате ночного обстрела Ленинского района города Донецка повреждены жилые дома по улице Муравьева», — говорится в сообщении.

По данным представителей ДНР, один ребенок пострадал. Подробности случившегося выясняются.

В свою очередь, представительство ДНР в в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об обстреле Ленинского района. Согласно приведенным данным, по району было выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град».

Ранее стало известно, что два детских сада и школа были повреждены при обстрелах населенного пункта Ясиноватая в ДНР в результате обстрела со стороны военных формирований Украины. Также при обстрелах были повреждены торговый центр, котельная и три многоквартирных дома.