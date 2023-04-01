Мир 01 апреля 2023, 15:21 Реакцию мирового сообщества на происходящее в Киево-Печерской лавре сочли неадекватной Легойда: реакция мирового сообщества на события в Киево-Печерской лавре неадекватна Пресс-служба УПЦ

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Реакция мирового сообщества на происходящие вокруг Киево-Печерской лавры события неадекватна. Такое мнение выразил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире программы «Церковь и мы» на канале «Россия 24».

Он считает, что реакция мирового сообщества могла бы как-то повлиять на ситуацию, происходящую с лаврой.

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«Она (реакция, — прим. ред.) совершенно минимальная и совершенно неадекватна происходящему», — сказал Легойда.

Действия верующих Украинской православной церкви (УПЦ) во время происходящего в Киево-Печерской лавре говорят об их решимости отстаивать свои святыни, заверил он. Люди до сих пор приходят в обитель. Верующие молятся и не пускают комиссию, которая приходит и пытается описывать имущество, добавил Легойда.

Конфликт между украинскими властями и священниками УПЦ обострился. От монахов, которые живут на территории лавры, потребовали покинуть кельи после расторжения договора об аренде госимущества. Глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко обещал оставить территорию обители за священнослужителями, если те перейдут на сторону Православной церкви Украины (ПЦУ).