«Разыгрывают русофобскую карту»: политолог объяснил, чего ждать от американских выборов
«И тот, и другой кандидат разыгрывают русофобскую карту, антироссийскую. Поэтому в данном случае, эти заявления не имеют никакого абсолютно значения сейчас. Самое важно для нас, что оба кандидата объявили уже, что они не примут решение избирательной комиссии не в свою пользу. Это беспокоит», — объяснил эксперт.
Ордуханян заверил, что на их доводы не стоит даже внимание обращать. А вот над тем, что под сомнение ставится мирный трансфер власти, стоит поразмышлять.
«Мы имеем дело с самым дилетантским политическим истеблишментом Америки за всю ее историю. <…> Что говорят эти клоуны, не должно интересовать. Завтра они скажут, что Трамп — это динозавр, а Байден — старый полярный медведь. <…> Мы должны готовиться к катаклизмам внутри Америки», — объяснил собеседник «360».
Кроме того, политолог-американист считает, что в этот раз выиграет тоже Дональд Трамп.
«Потому что молчаливое белое большинство проголосует за него. Это большинство, которое не громит лавки и не убивает своих оппонентов на улице, не насилует и не расчленяет. <…> Потому что Байден означает продолжение этого бардака», — разъяснил политолог.
Он напомнил, что это население в Америке составляет 62%. Но и это тоже ничего не значит, потому что уже запущен «механизм гражданской войны».
Мы должны ожидать с вами самых ужасных последствий от всего этогоРафаэль Ордуханян.
Ранее в ходе дебатов в Университете Белмонт в Нэшвилле президент США Дональд Трамп и его соперник на выборах от Демократической партии Джо Байден обвинили друг друга в получении денег от иностранных государств. Фигурировали Китай и Россия.