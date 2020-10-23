«Разыгрывают русофобскую карту»: политолог объяснил, чего ждать от американских выборов

На последних американских дебатах Трамп обвинил Байдена в получении денег от России. Однако политолог Рафаэль Ордуханян рассказал «360», что не на это нужно обращать внимание. В Америке творятся вещи пострашнее глупых заявлений.

«И тот, и другой кандидат разыгрывают русофобскую карту, антироссийскую. Поэтому в данном случае, эти заявления не имеют никакого абсолютно значения сейчас. Самое важно для нас, что оба кандидата объявили уже, что они не примут решение избирательной комиссии не в свою пользу. Это беспокоит», — объяснил эксперт.

Ордуханян заверил, что на их доводы не стоит даже внимание обращать. А вот над тем, что под сомнение ставится мирный трансфер власти, стоит поразмышлять.

«Мы имеем дело с самым дилетантским политическим истеблишментом Америки за всю ее историю. <…> Что говорят эти клоуны, не должно интересовать. Завтра они скажут, что Трамп — это динозавр, а Байден — старый полярный медведь. <…> Мы должны готовиться к катаклизмам внутри Америки», — объяснил собеседник «360».

Кроме того, политолог-американист считает, что в этот раз выиграет тоже Дональд Трамп.

«Потому что молчаливое белое большинство проголосует за него. Это большинство, которое не громит лавки и не убивает своих оппонентов на улице, не насилует и не расчленяет. <…> Потому что Байден означает продолжение этого бардака», — разъяснил политолог.

Он напомнил, что это население в Америке составляет 62%. Но и это тоже ничего не значит, потому что уже запущен «механизм гражданской войны».

Мы должны ожидать с вами самых ужасных последствий от всего этого Рафаэль Ордуханян.

Ранее в ходе дебатов в Университете Белмонт в Нэшвилле президент США Дональд Трамп и его соперник на выборах от Демократической партии Джо Байден обвинили друг друга в получении денег от иностранных государств. Фигурировали Китай и Россия.