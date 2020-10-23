Трамп на дебатах обвинил Байдена в получении денег от России

В ходе дебатов в Университете Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси) президент США Дональд Трамп и его соперник на выборах от Демократической партии Джо Байден обвинили друг друга в получении денег от иностранных государств. Речь шла о Китае и России.

Во время вторых дебатов кандидат в президенты и лидер Соединенных Штатов обсуждали пандемию коронавируса, безопасность выборов, расовую дискриминацию и изменения климата. Модератором встречи выступила корреспондент Белого дома NBC News Кристен Велкер. Трансляцию вели главные федеральные каналы. В частности, телеканал CBS News.

Дональд Трамп обвинил своего соперника Джо Байдена в получении денег от России.

«Джо получил 3,5 миллиона долларов от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с женой мэра Москвы», — заявил он, обращаясь к Байдену. Трамп предположил, что его оппонент до сих пор получает деньги от России.

Байден опроверг эти обвинения и подчеркнул, что не взял «ни пенни» ни у одного иностранного государства. Он заявил, что на посту вице-президента «вел себя безупречно». По словам демократа, не было ничего «неэтичного» ни в его поведении, ни в поведении его сына Хантера в отношении Украины.

«Что касается Украины, то задают вопросы о том, что он входил в состав руководства компании Burisma, компании, с которой я якобы каким-то образом действовал неправомерно. Однако все свидетели по делу об импичменте заявляли о том, что я безупречно выполнял свои обязанности и ни в чем не отклонялся от правил ни по каким вопросам», — заявил Байден.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер предположил, что скандал вокруг сына кандидата в президенты США Джозефа Байдена в ноутбуке которого якобы нашли «материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними девочками», не повлияет на президентские выборы.