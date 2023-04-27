Мир 27 апреля 2023, 16:17 Развивающиеся рынки пострадали от санкций на экспорт российских удобрений Путин: санкции на экспорт удобрений из России вводили страны, не особо в них нуждающиеся РИА «Новости»

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Санкции на экспорт российских удобрений вводили страны, не особо в них нуждающиеся, а страдают развивающиеся государства. Об этом заявил Владимир Путин на рабочей встрече с президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым.

«Санкции вводили те страны, которые не особенно нуждаются в наших удобрениях, а страдают от этого развивающиеся рынки», — сказал глава государства.

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Глава государства отметил, что Запад вводил санкции против России, самый большой ущерб получили развивающиеся рынки Африки, Латинской Америки и Азии.

Гурьев подтвердил, что именно такая ситуация сложилась, так как Россия является самым крупным экспортером удобрений в мире. Она взяла на себя 70% поставок в дружественные страны.

На встрече подчеркнули, что проблемы нехватки удобрений и продовольствия взаимосвязаны, так как недостаток полезных веществ в почве уменьшит урожай.

Путин напомнил о полном самообеспечении России удобрениями.