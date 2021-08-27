ВОЗ не исключила снижения смертности от коронавируса в России

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила того, что в ближайшее время смертность от коронавируса в стране начнет снижаться. В то же время медик заявила в эфире телеканала «Россия 24», что расслабляться пока рано.

«Как мы раньше говорили, смертность говорит о заражениях, произошедших 2-4 недели раньше. Так что практически снижение смертности возможно уже в следующем периоде», — сказала Вуйнович.

Представитель ВОЗ добавила, что более исчерпывающую информацию об этом можно уточнить в органах здравоохранения каждого отдельного региона. Она подчеркнула, что территория России огромная, и в разных областях складываются различные ситуации с коронавирусом. Вуйнович считает, что для стабилизации обстановки нужно выждать некоторое время.

С начала пандемии в стране зафиксировали 6 844 049 случаев заболевания. Летальных исходов в стране произошло 180 041. В ВОЗ выразили уверенность, что новые штаммы коронавируса пока не несут опасности для детей. Тем не менее, число заражений среди подростков выросло.