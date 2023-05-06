Мир 06 мая 2023, 02:00 Разведчик США оценил шансы Украины на победу Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия может разгромить Украину к концу лета — началу осени Freepik

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Никаких предпосылок к тому, чтобы Россия проиграла в конфликте с Украиной, нет. Российская армия накопила серьезный военный потенциал, чтобы одержать победу. Такое заявление сделал бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер на презентации своей книги «Гонка разоружения» в Санкт-Петербурге. Его слова привел ТАСС.

«Я лично считаю, что Россия накопила военный потенциал для того, чтобы разгромить Украину в военном отношении к концу этого лета — началу осени», — сказал он.

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Также Риттеру задали вопрос о будущем мироустройства. По его мнению, сейчас мир наблюдает конец эпохи однополярности, США теряет главенствующие позиции. В пример заметного союза будущего эксперт назвал союз стран БРИКС.

Ранее бывший разведчик заявил, что возможным сценарием урегулирования конфликта может стать раздел территории Украины между Россией и Польшей. По мнению Риттера, это самое разумное, что можно сделать, потому что это выведет украинскую сторону из уравнения.