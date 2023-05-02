Мир 02 мая 2023, 22:39 «Разумный» раздел Украины предложили в США Экс-разведчик ВС США Риттер: самое разумное — разделить Украину между Россией и Польшей РИА «Новости»

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Раздел территории Украины между Россией и Польшей — это разумный сценарий урегулирования конфликта. Такое заявление сделал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

«Необходимо отдать Западную Украину Польше <…> Это самое разумное, что можно было бы сделать. <…> Она должна выйти из уравнения», — заявил Риттер.

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При таком раскладе, как отметил бывший разведчик, западная часть Украины перестанет быть проблемой для России и «воцарится мир», так как это народы со схожей культурой. Риттер привел в пример Гражданскую войну в США в 1961–1965 годах. Тогда казалось, что северные и южные штаты не смогут найти общего языка, но в итоге все же примирились.

Офицер подчеркнул, что Одесса, Харьков и Днепропетровск всегда были частью «русской цивилизации».

Вероятность захвата территорий Украины властями Польши и Венгрии растет, заявил ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Если год назад это были гипотетические мысли, то сейчас они постепенно становятся реальностью.