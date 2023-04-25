Мир 25 апреля 2023, 16:57 Медведев заявил о реальной угрозе захвата украинских территорий Польшей и Венгрией Зампред Совбеза Медведев: вероятность захвата территорий Украины Польшей и Венгрией растет Пресс-служба Кремля

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Вероятность захвата территорий Украины властями Польши и Венгрии растет. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на просветительском марафоне «Знание. Первые».

Он заверил, что вероятность передела европейских территории возрастает.

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«Вероятный захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины. Еще год назад я об этом написал чисто гипотетически, исходя из болезненного, параноидального отношения поляков к нашей стране», — сказал он.

Сейчас эта мысль постепенно становится реальностью, пояснил политик. Польские власти обсуждают с киевским режимом создание конфедерации, что может привести и к унии.

По его мнению, если Украина не вступит в НАТО, то все равно попытается попасть туда частями — с помощью польского раздела. Однако лучше «тихий раздел, чем Украина в альянсе или мировая война», добавил Медведев.

Политик подчеркнул, что Польша и другие государства хотят реализовать свои замыслы относительно украинских территорий, пока «окно возможностей не закрылось», сообщили «Известия».