Продажу спиртного по ночам потребовали разрешить в Киеве

Государственная регуляторная служба обратилась в окружной административный суд Киева (ОАСК) с иском, в котором требует разрешить продавать спиртное в Киеве по ночам. Торговля алкоголем в ночное время запрещена в большинстве городов Украины. Разрешение есть только у специализированных учреждений с лицензией.

По данным УНИАН, Госрегулятор считает, что Киевсовет избрал недейственный метод регулирования общественных и хозяйственных отношений. Кроме того, принятое им решение нарушает нормы действующего законодательства.

На сайте ОАСК сообщается, что суд зарегистрировал иск и решает вопрос об открытии производства по административному делу.

«Истец просит суд отменить решение Киевсовета, которым в сентябре 2018 года было установлено ограничение продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин в столице», — говорится в сообщении.

Запрет на торговлю спиртным в нелицензированных учреждения с 23:00 до 10:00 вступил в силу осенью 2018 года. Продавать алкоголь с того времени могут только бары, кафе и заведения общественного питания.

В июле в Общественной палате предложили запретить посещать бары и рестораны ночью россиянам моложе 21 года.