Разрешение канадским военным носить юбки высмеяли в карикатуре

Канадским солдатам разрешили носить юбки, красить ногти и делать татуировки на лице. Такой внешний вид бойцов обыграл в своей карикатуре один из иностранных художников.

Карикатурист изобразил канадских солдат держащимися за руки и в юбках. При этом на ногах у бойцов розовая обувь, а рядом с ними находится розовый пони с радужной гривой. Перед солдатами художник поставил российского военного в традиционной форме. На таком контрасте канадские военнослужащие получились крайне не солидными.

Новые требования к внешнему виду солдат и офицеров начнут действовать в Канаде с сентября. Из устава Вооруженных сил страны убрали запрет на ношение юбок, маникюр, татуировки на лице и серьги-тоннели.