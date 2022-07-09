Разрешение канадским военным носить юбки высмеяли в карикатуре
Иностранный художник сделал карикатуру на разрешение канадским военным носить юбки
Канадским солдатам разрешили носить юбки, красить ногти и делать татуировки на лице. Такой внешний вид бойцов обыграл в своей карикатуре один из иностранных художников.
Карикатурист изобразил канадских солдат держащимися за руки и в юбках. При этом на ногах у бойцов розовая обувь, а рядом с ними находится розовый пони с радужной гривой. Перед солдатами художник поставил российского военного в традиционной форме. На таком контрасте канадские военнослужащие получились крайне не солидными.
Новые требования к внешнему виду солдат и офицеров начнут действовать в Канаде с сентября. Из устава Вооруженных сил страны убрали запрет на ношение юбок, маникюр, татуировки на лице и серьги-тоннели.