Разработчики Moderna назвали цену вакцины

Специалисты американской компании Moderna назвали цену новой вакцины от коронавируса. Она будет варьироваться в зависимости от объема заказа.

За одну дозу вакцины придется отдать от 25 до 37 долларов.

«Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится заболевание COVID-19, протекающее у больного в тяжелой форме. Для нас вопрос не в максимальной прибыли», — заявил глава Moderna Стефан Бансель в интервью Welt am Sonntag.

Уже до конца 2020 года компания планирует произвести 20 миллионов доз лекарства. По словам Банселя, скоро Moderna заключит соглашение на поставку вакцины с Евросоюзом, хотя «фактически еще ничего не подписано». Сейчас идут переговоры с Брюсселем.

Ранее сообщалось, что вакцину от коронавируса, разработанную Moderna, будут поставлять только в США. Когда она обеспечит американский рынок, ее смогут распространить и в других странах.

Разработку препарата частично оплатило американское правительство. Ее эффективность оценили в 94,5%, что выше, чем у вакцин из других стран.