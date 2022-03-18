«Разрабатывали биологическое и бактериологическое оружие». Почему России стоит занять жесткую позицию по биолабораториям

России следует придерживаться более жесткой политической позиции по деятельности биолабораторий на территории Украины. Об этом в эфире «360» заявил директор института политических исследований Сергей Марков.

«Нужно прямо говорить свою версию по этим биологическим лабораториям. Нужно прямо сказать: „Там американцы разрабатывали новую версию ковида, чтобы вбросить их туда, куда нужно“. Нужно прямо сказать, что разрабатывали биологическое и бактериологическое оружие», — сказал эксперт.

Марков считает, что нужно называть вещи своими именами. Он также отметил, что в мире сейчас востребована жесткая политическая позиция.

«Слушайте, нас обвиняют в чудовищных преступлениях, а мы видим реальные преступления наших противников и все пытаемся какой-то объективности придерживаться. Не востребована в мире объективность, в мире востребована четкая жесткая политическая позиция», — указал он.

Минобороны РФ 7 марта сообщило новые данные по работе биолабораторий на Украине. Согласно информации ведомства, Штаты потратили на их функционирование больше 200 миллионов долларов. Эти объекты были задействованы в американской военно-биологической программе.

Нуланд после этого сообщила, что США пытаются не допустить, чтобы эти биологические лаборатории перешли под контроль ВС РФ. По словам официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, участие США в работе этих лабораторий велось в рамках эпизодической помощи по обеспечению безопасности.