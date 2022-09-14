«Разорвем ее экономику». Еврокомиссия назвала условие отмены антироссийских санкций | 360°

Мир 14 сентября 2022, 11:24 Поделиться Telegram

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Viber «Разорвем ее экономику». Еврокомиссия назвала условие отмены антироссийских санкций Глава ЕК фон дер Ляйен пообещала разорвать российскую экономику санкциями РИА "Новости"

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Антироссийские санкции со стороны Евросоюза останутся в силе до тех пор, пока экономика России не будет разорвана. Об этом на выступлении в Европарламенте заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, написал ТАСС.

«Пока экономика России не будет разорвана, санкции останутся в силе», — заявила она.

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Также фон дер Ляйен сообщила, что ранее Евросоюз импортировал из России около 40% всего потребляемого газа, а сейчас этот показатель упал до 9%.

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«Мы должны оставить сотрудничество с Россией и больше сотрудничать с другими партнерами, в частности с Норвегией», — добавила она.

По мнению главы Еврокомиссии, будущее мира стоит за водородной энергетикой. Она призвала активнее развивать возобновляемые источники энергии.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что о восстановлении отношений между РФ и Евросоюзом нельзя говорить, потому что масштабные санкции завели ситуацию слишком далеко.

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