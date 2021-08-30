Противников вакцинации в Афинах разогнали слезоточивым газом

На площади Синтагма в Афинах собралось около 7,5 тысяч человек, которые пришли заявить, что не потерпят обязательной вакцинации некоторых категорий граждан. После митинга в потасовку с полицейскими ввязались молодые люди. Правоохранители применили слезоточивый газ, водометы и задержали 47 человек.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление греческой полиции.

«Группа людей перед памятником Неизвестному солдату напала на полицейских, бросала „коктейли Молотова“, сигнальные ракеты, бутылки и другие предметы, пытаясь прорвать оцепление и направиться к лестницам, ведущим в парламент», — говорится в сообщении.

Нападавших разогнали водометами и слезоточивым газом. Задержанных доставили в отдел государственной безопасности Управления безопасности Аттики.

По данным ТАСС, вышедшие на митинг люди несли транспаранты — «Нет принудительной вакцинации!», «Мы — свободные граждане!» и «Нет санитарной диктатуре!». Греки недовольным тем, что обязательную вакцинацию хотят ввести для врачей и медперсонала больниц и домов престарелых. По мнению митингующих навязывание прививок медикам — это фашизм.

За неделю до этого в Лондоне группа антипрививочников на два часа заблокировала редакции британских телеканалов ITV News и Channel 4 News. Журналистов обвинил в дезинформации о пандемии коронавируса и вакцинации.