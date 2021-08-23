Противники вакцинации заблокировали штаб-квартиры двух телеканалов в Лондоне

В Лондоне вход в здание, где располагаются редакции британских телеканалов ITV News и Channel 4 News, на два часа заблокировали антипрививочники. Противники вакцинации обвинили СМИ в дезинформации о пандемии COVID-19 и прививочной кампании.

Перед офисами телеканалов собралось около 100 человек, сообщил The Epoch Times со ссылкой на местную полицию.

Не исключено, что собравшиеся антипрививочники являются частью еще большей группы противников вакцинации в этом районе.

На месте происшествия работают полицейские. Вместе с охраной здания они выводят тех, кто проник в него.

Митинги против вакцинации против COVID-19 также прошли возле лондонского офиса Google. Информации о задержанных нет.