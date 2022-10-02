Мир 02 октября 2022, 04:59 Поделиться Telegram

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Viber Разногласия из-за саммита ООН возникли между королем Карлом III и Лиз Трасс — СМИ The Times: премьер Великобритании Трасс вступила в конфликт с королем страны Карлом III Pxhere.com

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Разногласия возникли между премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и королем Карлом III, сообщила газета The Times. Причина заключается в посещении конференции ООН по изменению климата COP27.

Карл III, будучи страстным защитником окружающей среды, отказался от идеи посетить мероприятие по настоянию Трасс, отмечено в материале.

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«Он планировал выступить с речью на встрече мировых лидеров в Египте. Трасс, которая также вряд ли поедет на саммит в Шарм-эш-Шейхе, возражала против планов короля во время личной аудиенции в Букингемском дворце в прошлом месяце», — сказано в статье.

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По мнению авторов материала, это решение, скорее всего, усилит напряженность в отношениях между премьером и монархом. Однако как утверждает источник газеты на Даунинг-стрит, обсуждение этого вопроса проходило в «радушной атмосфере», и «никакого скандала не было».

При этом еще один собеседник издания отметил, что Карл III «разочаруется», если не поедет на мероприятие.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал мнение некоторых политологов, что Карлу III стоит передать правление Великобританией принцу Уильяму. Депутат отметил, что король вряд ли всерьез задумается о передаче власти. Это может произойти по причине каких-то «явных медицинских показаний».

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