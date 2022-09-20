Вассерман усомнился, что король Карл III передаст корону принцу Уильяму | 360°

Мир 20 сентября 2022, 18:05 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Вассерман усомнился, что король Карл III передаст корону принцу Уильяму

Читать 360tv в

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман обсудил с РИА ФАН мнение некоторых политологов, что королю Великобритании Карлу III стоит передать правление страной принцу Уильяму.

«До недавних времен корона снималась только с головы. Мода на отречение по причине болезни или иной недееспособности сравнительно новая. Британская же империя постоянно подчеркивает свою приверженность древним традициям», — заметил парламентарий.

Реклама

По его мнению, Карл III вряд ли всерьез задумается о передаче власти принцу Уильяму. Это может произойти по причине каких-то «явных медицинских показаний». Вассерман выразил надежду, что если они и возникнут, то в не очень скором времени.

Реклама

«Передача государственных полномочий, как ни крути, всегда ощутимое потрясение», — добавил собеседник информагентства.

0 0 0 0 0 0