Разлагающиеся в морской воде пакеты создали в Японии. Они ничем не отличаются от пластиковых

Как уверяют в корпорации, такие пакеты разлагаются в морской воде в течение года. Новая разработка поможет снизить количество пластика, который попадает в Мировой океан. Mitsubishi Chemical планирует запустить массовое производство таких пакетов. К изготовлению экологичной упаковки подключатся национальные японские компании.

Все пластиковые пакеты в Японии с 1 июля стали платными. Власти страны считают, что эта мера позволит сократить количество пластикового мусора у берегов японских островов. По мнению авторов этой инициативы, пакеты должны стоить не менее двух иен (около 1,3 рубля). Японцев призывают ходить за покупками с собственными сумками.

От использования пластика в пользу защиты окружающей среды уже отказались более 40 стран. Первым в 2020 году стал Бангладеш. Пластиковые пакеты попадали в дренажную систему и забивали стоки. Из-за этого случались крупные наводнения, во время которых гибли люди.