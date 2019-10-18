Россия откажется от пластиковых пакетов. В каких странах уже ввели запрет?

Более 40 стран уже отказались от пластиковых пакетов в пользу защиты окружающей среды. Первым запрет ввел Бангладеш еще в 2002 году, а теперь инициатива дошла и до России. Роспотребнадзор планирует поэтапно сократить производство полиэтилена и его использования. А как запрещали пластик в других странах?

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства, пока неизвестно точно, когда заработает закон. Но необходимые поправки уже почти готовы, и совсем скоро их направят в заинтересованные ведомства для согласования.

«Мы выступаем за переработку и внедрение механизмов „замкнутой экономики“: изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку», — заявили в пресс-службе.

В Минприроды идею уже поддержали, так как поэтапный отказ от пластика поможет уменьшить пагубное влияние на природу.

Пока Россия готовится к шагу на пути сокращения отходов, во многих странах запрет на использование полиэтиленовых пакетов уже существует. Первопроходцем стал Бангладеш, где из-за пластиковых пакетов погибли тысячи людей. Отходы забивали дренажные системы, и начинались сильные наводнения. Власти республики в 2002 году обязали население отказаться от таких пакетов.

Директива «О сокращении потребления легких пластиковых пакетов» появилась в 2015 году в Евросоюзе. Согласно документу, европейские страны должны к 2025 году сократить потребление пакетов до 40 штук в год на одного человека. В начале 2019 года магазинам стран ЕС запретили давать людям бесплатные пластиковые пакеты, и многие перешли на бумажные.

В марте 2016 года к запрету присоединилась Индия, где в штате Карнатака теперь нельзя пользоваться изделиями из пластика. После вступления закона в силу удалось изъять около 39 тысяч килограммов запрещенной продукции. Причем собрали весь пластик всего за четыре месяца.

Новая Зеландия также решила не отставать. В 2018 году супермаркеты пообещали уничтожить все имеющиеся полиэтиленовые сумки.

«Каждый год в Новой Зеландии используют сотни миллионов одноразовых пластиковых пакетов. Гора мешков загрязняет нашу драгоценную прибрежную и морскую среду, наносит ущерб всем видам морских жителей», — сказала тогда премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

По информации ООН, каждый год в мировой океан попадает около восьми тонн пластика. Экологи опасаются, что его станет больше, чем рыбы, уже к 2050 году.