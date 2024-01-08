Спецоперация 08 января 2024, 14:57 «Потеряет территории». В Германии сделали страшное предупреждение для Украины Berliner Zeitung: Украина рискует потерять территории из-за сокращения помощи Alexander Welscher/dpa/globallookpress

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В 2024 году Украина может лишиться территорий из-за сокращения помощи со стороны Запада. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

Украинские власти окажутся под гораздо большим давлением. ВСУ не смогут начать наступление и с большей вероятностью займут оборонительную позицию.

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«Возможно, Украина даже потеряет территории», — заявили журналисты.

Авторы статьи добавили, что стране не хватит ресурсов, чтобы производить достаточное количество вооружений. Эксперты на Западе все более скептически относятся к перспективам успеха Украины на поле боя. В этом плане свою роль играют внутриполитические дебаты в США и отсутствие общей позиции среди 27 государств Евросоюза.

Главком ВСУ Валерий Залужный в беседе с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи пожаловался на сложную оперативно-тактическую обстановку на поле боя. При этом он заявил, что ситуация находится под контролем.