08 января 2024, 14:57
«Потеряет территории». В Германии сделали страшное предупреждение для Украины
Berliner Zeitung: Украина рискует потерять территории из-за сокращения помощи
В 2024 году Украина может лишиться территорий из-за сокращения помощи со стороны Запада. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.
Украинские власти окажутся под гораздо большим давлением. ВСУ не смогут начать наступление и с большей вероятностью займут оборонительную позицию.
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«Возможно, Украина даже потеряет территории», — заявили журналисты.
Авторы статьи добавили, что стране не хватит ресурсов, чтобы производить достаточное количество вооружений. Эксперты на Западе все более скептически относятся к перспективам успеха Украины на поле боя. В этом плане свою роль играют внутриполитические дебаты в США и отсутствие общей позиции среди 27 государств Евросоюза.
Главком ВСУ Валерий Залужный в беседе с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи пожаловался на сложную оперативно-тактическую обстановку на поле боя. При этом он заявил, что ситуация находится под контролем.
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