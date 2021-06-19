Разбился вертолет, который перевозил урны с участков на выборах президента Ирана

Вертолет, который перевозил избирательные урны, разбился в Иране. Сейчас в стране проходят выборы президента.

Об этом заявил губернатор провинции Хузестан Касем Солеймани Даштаки. Его слова процитировал ТАСС.

«В районе Ахмадфадале около Дизфуля (город в провинции Хузестан — прим. ред.) разбился вертолет, перевозивший урны для голосования», — сказал он.

В результате крушения вертолета погиб один человек. Еще 11 получили травмы различной степени тяжести. Об их состоянии пока ничего не известно.

На выборах президента в Иране победил глава судебной власти республики Ибрахим Раиси. Его поддержали 17,8 миллиона избирателей. Всего в выборах участвовали 28,6 миллиона человек — при этом правом голоса в стране обладают 59 миллионов жителей.

Изначально в выборах президента участвовали семь кандидатов, но трое из них затем отказались от дальнейшей гонки. В результате за пост лидера Ирана боролись глава Верховного суда Ибрахим Раиси, политики-консерваторы Мохсен Резаи и Хоссейн Газизаде Хашеми, а также экс-глава иранского ЦБ Абдольнасер Хеммати.

При этом действующий лидер Ирана не участвовал в выборах, потому что сейчас заканчивается его второй срок на посту президента.