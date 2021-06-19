Ибрахим Раиси победил на выборах президента Ирана

На президентских выборах в Иране одержал победу глава судебной власти республики Ибрахим Раиси. Он набрал 17,8 миллиона голосов, сообщил ТАСС.

Раиси возглавляет Верховный суд Ирана. О его победе объявил председатель штаба по проведению выборов Джамаль Орф. Он сообщил, что всего в голосовании приняли участие 28,6 миллиона человек. Правом голоса в Иране обладают более 59 миллионов человек.

Глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси уже начал принимать поздравления с победой на президентских выборах в республике. Раиси поздравил один из его оппонентов — Мохсен Резаи.

Изначально на президентский пост в Иране претендовали семь кандидатов, но трое из них решили сняться с выборов. В итоге борьба развернулась между главой Верховного суда Ибрахимом Раиси, политиками-консерваторами Мохсеном Резаи и Хосейном Газизаде Хашеми, а также бывшим главой иранского ЦБ Абдольнасером Хеммати. Действующий президент Ирана Хасан Роухани не выдвигал свою кандидатуру, так как сейчас заканчивается его второй срок в должности.

Поддержку кандидатуре Раиси на выборах оказал верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Ранее Иран лишили права голоса в Генеральной ассамблее ООН.