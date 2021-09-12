Ранивший людей ножом мигрант в Италии не преследовал террористических целей

Итальянские следователи пока не обнаружили никаких признаков того, что напавший на людей с ножом мигрант мог преследовать какие-то экстремистские цели. Как сообщило агентство ANSA, 26-летний сомалиец жил в Европе шесть лет и просил в Италии статуса беженца.

Причем, мигрант обращался за этим статусом во многие страны. Он подавал документы в Данию, Швецию, Германию и Нидерланды. Последние несколько месяцев его поддерживала всемирно известная организация — Красный крест.

Некоторые свидетели уверяют, что у мужчины якобы всегда была некая склонность проявлять к другим людям необъяснимую агрессию.

Сама ситуация случилась на территории популярного у туристов города Римини. Мужчину на остановке попросили предъявить проездной для автобуса. Но он внезапно напал на контролеров и ранил их ножом.

Потом сомалиец стал убегать от полиции и попутно ударил оружием еще несколько человек. Пострадала мама с ребенком. Мужчина уже задержан, в причинах его поступка теперь предстоит разобраться итальянским правоохранителям.