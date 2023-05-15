15 мая 2023, 01:11
Растворимый кофе рекордно подорожал за последние 12 лет — СМИ
Bloomberg: цены на кофейные зерна робусты достигли максимума за последние 12 лет
Цены на кофейные зерна сорта робуста побили рекорд за последние 12 лет, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителей отрасли. Чаще всего такие зерна используют для приготовления растворимого кофе, эспрессо, а также молотых смесей.
Максимальные значения цен, по словам собеседников агентства, связаны с резким повышением спроса. Фермеры не успевают его удовлетворять.
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За первые полгода 2023-го зерен робуста экспортировали больше, чем за предыдущие три года, пояснили специалисты. Повышенный спрос подтвердили и в Бразильской ассоциации производителей растворимого кофе, а также компаниях Nestle SA и Tata Coffee.
Подорожание зерен привело и к росту цен на готовую продукцию в магазинах. В Германии, например, растворимые сорта напитка поднялись в цене на 20% по сравнению с тем, что было годом ранее.
Во второй половине апреля в России на 2,6 пункта вырос индекс «Бутербродекса». Это средняя стоимость кофе с бутербродом. Набор к завтраку подорожал из-за роста цен на огурцы, сахар и сливочное масло.
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