Мир 15 мая 2023, 01:11 Растворимый кофе рекордно подорожал за последние 12 лет — СМИ Bloomberg: цены на кофейные зерна робусты достигли максимума за последние 12 лет Pxhere

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Цены на кофейные зерна сорта робуста побили рекорд за последние 12 лет, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителей отрасли. Чаще всего такие зерна используют для приготовления растворимого кофе, эспрессо, а также молотых смесей.

Максимальные значения цен, по словам собеседников агентства, связаны с резким повышением спроса. Фермеры не успевают его удовлетворять.

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За первые полгода 2023-го зерен робуста экспортировали больше, чем за предыдущие три года, пояснили специалисты. Повышенный спрос подтвердили и в Бразильской ассоциации производителей растворимого кофе, а также компаниях Nestle SA и Tata Coffee.

Подорожание зерен привело и к росту цен на готовую продукцию в магазинах. В Германии, например, растворимые сорта напитка поднялись в цене на 20% по сравнению с тем, что было годом ранее.

Во второй половине апреля в России на 2,6 пункта вырос индекс «Бутербродекса». Это средняя стоимость кофе с бутербродом. Набор к завтраку подорожал из-за роста цен на огурцы, сахар и сливочное масло.