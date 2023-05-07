Деньги 07 мая 2023, 14:50 Стоимость кофе с бутербродом в России выросла во второй половине апреля Индекс «Бутербродекса» во второй половине апреля вырос до 101 пункта piqsels

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В период с 16 по 30 апреля в России на 2,6 пункта вырос индекс «Бутербродекса» — средней стоимости кофе с бутербродом, сообщило РИА «Новости». Набор к завтраку подорожал из-за роста цен на огурцы, сахар и сливочное масло.

Во второй половине апреля на 18,9% подорожали огурцы (до 170 рублей за килограмм), на 1,8% сахар (до 58 рублей), сливочное масло (средняя стоимость — 132 рубля) и кофе — на 0,6%. Сыр и ветчина чуть подешевели, а батон (29 рублей) остался на прежнем уровне. Все это привело к росту индекса «Бутербродекса», составившего в итоге 101 пункт.

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По данным специалистов аналитического ресурса «Чек Индекс», подорожание огурцов связано с наступлением дачного сезона. Аналитики добавили, что россияне меньше едят калорийную пищу в теплое время года, поэтому остальные составляющие «Бутербродекса» чуть подешевеют.

Перед Новым годом индекс кофе с бутербродом снизился на 1,4 пункта до отметки 99,5 балла. Тогда выросла цена на огурцы, сливочное масло и сыр, зато стоимость кофе и сахара уменьшилась.