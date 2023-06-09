Мир 09 июня 2023, 00:56 Растерзавшую россиянина акулу отправили на лабораторное исследование в Египте РИА «Новости»

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Власти Египта выловили напавшую на россиянина акулу и направили на лабораторное исследование. Об этом сообщило Министерство окружающей среды страны.

«Она (акула — прим. ред.) была передана в лабораторию для исследования и получения информации, необходимой для определения возможной причины нападения», — уточнили в ведомстве.

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Министерство поручило принять все возможные меры для достижения максимальной безопасности, чтобы избежать повторения нападений на пляжах Красного моря.

Акулой занимается специализированная рабочая группа, которой предстоит узнать причины нападения хищницы на людей, а также выяснить, была ли это та же самая рыба, которая нападала на людей раньше.

Ранее соседи рассказали о 23-летнем жителе Подмосковья Владимире Попове, ставшем жертвой нападения акулы в Египте. Молодой человек жил в Балашихе с девушкой, но уехал пару лет назад. В четверг, 8 июня, в районе пляжа Dream Beach в Хургаде его растерзал морской хищник.