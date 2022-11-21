Мир 21 ноября 2022, 23:53 Расстрелявшие российских военнопленных бойцы ВСУ сотрудничали с НАТО — СМИ RT: расстрелявшие российских военнопленных бойцы ВСУ сотрудничали с НАТО Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Расстрелявшие российских военнопленных украинские военнослужащие тесно сотрудничали с НАТО. Бригада ВСУ базируется во Львове, сообщил RT со ссылкой на бывшего солдата Украины.

По словам бойца, он раньше служил в 80-й бригаде ВСУ, которая занималась расстрелом военнопленных. Украинских военнослужащих приучали ненавидеть все русское, причем это внушали им еще до начала спецоперации.

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«Под опеку взяли американские войска: и обучением полностью ВСУ, и политическим промыванием мозгов самих военнослужащих 80-й бригады занимались морпехи-американцы», — заявил мужчина.

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Он уточнил, что бригада базируется во Львове и работает в тесной связи с НАТО. Все утверждения украинских властей о том, что 80-я бригада неспособная на подобные методы расправы, бывший солдат назвал ложью.

«Ложь для того, чтобы выгородить себя и показать, что Россия в этом [якобы] виновна», — отметил он.

Ранее видео с расстрелом российских пленных изучили в Госдепе США. Как заявила куратор вопросов о пресечении военных преступлений и их расследований в Госдепартаменте Бьет Ван Шак, американское руководство внимательно следит за подобными новостями.